Aflatoksyny w waflach ryżowych. GIS wycofuje produkt ze sprzedaży

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że wycofane ze sprzedaży mają zostać dwie partie produktu o nazwie „Good Food solone wafle kukurydziane 105 g” z datą minimalnej trwałości 6 września 2019 oraz 7.08.2019, a także produktu o nazwie „Good Food wafle kukurydziane z ziołami prowansalskimi 105 g” z datą 7 września 2019 r. Powodem decyzji GIS są zanieczyszczenia aflatoksynami ziarna kukurydzy, którego użyto do produkcji wafli. Na podstawie informacji otrzymanej od dostawcy ziarna i na podstawie wyników badań laboratoryjnych potwierdzone zostało przekroczenie poziomu aflatoksyn powyżej limitu prawnego.

Aflatoksyny to związki wytwarzane przez grzyby, które mogą występować m.in. w spleśniałych suszonych owocach, orzeszkach ziemnych, przyprawach czy nabiale. Już w latach 90. zostały one umieszczone w rejestrze substancji rakotwórczych. Ich nadmierne spożycie może powodować silne reakcje alergiczne i przyczyniać się do powstania chorób układu nerwowego.

Firma podkreśliła, że pozostałe produkty z innych partii produkcyjnych nie zostały zanieczyszczone i są bezpieczne do spożycia.

