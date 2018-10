Nowe etykiety na stacjach benzynowych. Sprawdź, co oznaczają

Unijna dyrektywa zakłada, że na dystrybutorach benzyny, oleju napędowego, wodoru (H2, sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz gazu płynnego (LPG) na wszystkich i ogólnodostępnych stacjach paliw na terenie Unii Europejskiej powinny zostać umieszczone nowe etykiety. Mają one być widoczne dla konsumentów i pomóc kierowcom wyborze paliwa odpowiedniego dla ich samochodu.

Co oznaczają konkretne symbole?

Nowe etykiety pojawią się przy paliwach benzynowych. Klienci będą mogli zatankować m.in. paliwo oznaczone symbolem E5. Takie paliwo oznacza „benzynę o maksymalnej zawartości biokomponentów do 5 proc”. . Tym symbolem zostanie oznaczona benzyna bezołowiowa 95 i 98. Za granicą, m.in. w Niemczech i Francji będzie można zakupić paliwo E10, czyli benzynę o maksymalnej zawartości biokomponentów do 10 proc.

Na stacjach pojawią się także symbole B7, B10 oraz XTL, oznaczające paliwo stosowane do diesli. Pierwsze z nich to paliwo o zawartości do 7 proc. biokomponentów pierwszej generacji. Chodzi o estry, które są dodawane do oleju napędowego. Z kolei XTL to olej napędowy, który powstał bez użycia ropy naftowej. W Polsce takiego paliwa jeszcze nie ma. Z kolei paliwa gazowe będą oznaczana rombem. TVN24 BiS przypomina, że H2 to wodór, CNG to sprzężony gaz ziemny, LNG to skroplony gaz ziemny, a LPG oznacza gaz płynny.