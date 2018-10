Policja opublikowała zdjęcia chuliganów zatrzymanych w Lublinie

Łącznie w sobotę 13 października zatrzymano 21 osób. 16 z nich nadal przebywa w areszcie. – Będą przed sądem odpowiadały za przestępstwo, za czynną napaść, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, za bójki, za udział w nielegalnym zbiegowisku. Jedna z osób stanie przed sądem za rozbój. To są poważne zarzuty, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności – dodała Laszczka-Rusek. Funkcjonariuszka podkreśliła jednak, że to nie koniec zatrzymań w tej sprawie. – Mamy nagrania z policyjnych kamer, mamy doskonałe zapisy z kamer monitoringu miejskiego. Są one obecnie analizowane – dodała. Policja zdecydowała się ujawnić ich wizerunki.

Ranni funkcjonariusze



– Ośmiu funkcjonariuszy odniosło obrażenia. Na całe szczęście nie są one poważne. W szpitalu pozostał jeden z naszych kolegów, funkcjonariusz prewencji policji, który ma problemy ze słuchem z powodu petard i rac, które wybuchały i były rzucane przez grupę chuliganów – powiedziała nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik prasowy lubelskiej policji.

Marsz Równości w Lublinie

W czasie Marszu Równości w Lublinie doszło do zamieszek. Na trasie przemarszu miały miejsce próby zablokowania manifestacji. Kontrmanifestanci użyli petard i świec dymnych, natomiast policja odpowiedziała gazem łzawiącym, granatami hukowymi i armatką wodną

– Szacujemy, że w demonstracji wzięło udział około 1500 osób, próbowało ją zablokować natomiast 200 najbardziej agresywnych osób – przekazał mediom Jacek Deptuś. – Wolałbym się mylić, ale wychodzi na to, że miałem rację dostrzegając te zagrożenia, które dotyczyły zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców i uczestników marszu. Stąd ten zakaz zgromadzeń, który uchylił Sąd Apelacyjny – powiedział na konferencji zorganizowanej po zakończeniu Marszu Równości Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.