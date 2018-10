Niesamowity wyczyn Polaka! Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przeszedł pustynię Gobi

Mateusz Waligóra wyruszył w drogę 29 lipca do Mongolii. Jego celem było pierwsze samotne przejście pustyni Gobi bez wsparcia z zewnątrz. Teraz już wiadomo, że jego próba zakończyła się sukcesem, o czym poinformował na Twitterze Michał Leksiński. „Mateusz Waligóra dotarł przed chwilą do celu!! Pierwszy człowiek w historii, który samotnie przemierzył pustynię Gobi!! Wielkie gratulacje!!” – napisał i dołączył link do strony, gdzie dokładnie widać drogę przebytą przez Polaka.

Jeszcze kilka dni temu z relacji Onetu wynikało, że Mateusz Waligóra odczuwał już duże zmęczenie. Zmagał się m.in. z ranami na stopach i szukaniem właściwej drogi. Miał też problemy ze sprzętem. W jednym z kół wózka, który ciągnął za sobą pękły trzy szprychy. O tym, co dzieje się z Polakiem w czasie wyprawy mogliśmy śledzić na Facebooku, za pośrednictwem konta o nazwie „Na Krańcach Świata Aga i Mateusz Waligóra”.

„Czuję ulgę, że to już. Kiedy oddalam sobie mapę w GPS-ie, to nie mieści mi się w głowie, jaki kawał drogi pokonałem. Przypomina mi się, jak chciałem zrezygnować po pierwszym tygodniu. Nie jestem żadnym mocarzem, tylko zwykłym chłopakiem, który czasem ma cel i robi wiele, żeby go osiągnąć. W sobotę przeszedłem 41 km. W niedzielę 34. W sumie już ok. 1790. Do końca 13” – brzmiał ostatni wpis opublikowany 14 października.

Kim jest Mateusz Waligóra?

Mateusz Waligóra jest podróżnikiem z Wrocławia. Przed wyprawą na pustynię Gobi przekonywał w rozmowie z Onetem, że jego podróż potrwa ok. 3 miesięcy, a szanse na jej powodzenie wynoszą 20 proc. Polak wyjaśniał, że zabierze sobą ok. 60 kilogramów jedzenia i 40-100 litrów wody, które miał ciągnąć za sobą na specjalnym wózku.