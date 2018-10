Wysokie odszkodowania za opóźnienia pociągów? Te zmiany spodobają się podróżnym

Nowe przepisy opracowane i przegłosowane już przez Komisję Transportu w Parlamencie Europejskim zakładają, że jeśli pociąg jest opóźniony od 60-90 minut przewoźnik musi zwrócić połowę ceny za bilet. Jeśli opóźnienia mieszczą się w przedziale 90-120 minut - 3/4 ceny. W przypadku opóźnień powyżej 120 minut pasażer będzie miał prawo do zwrotu całej kwoty za bilet.

W ramach nowych zmian uwzględniono też niepełnosprawnych. Rozszerzono m.in. możliwość przejazdu z osobą towarzyszącą lub psem. Zadowoleni powinni być również rowerzyści. Każdy nowy lub wyremontowany skład będzie musiał mieć osiem stojaków na rowery i oznakowaną strefę dla pasażerów. Te modyfikacje obowiązywałyby w ciągu dwóch lat od daty wejścia przepisów.

Jeśli Parlament Europejski przegłosuje pakiet zmian, a później ratyfikują go kraje członkowskie, wstępnie nowe przepisy mogłyby wejść w życie w 2021 r. Byłyby one o wiele korzystniejsze dla podróżnych niż obecnie obowiązujące regulacje. Aktualnie za opóźnienie pociągu od 60 do 119 minut przysługuje zwrot 25 proc. wartości biletu, natomiast powyżej 2 godzin – połowa.

Czytaj także:

