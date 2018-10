PiS składa zawiadomienie do prokuratury ws. Parafianowicza. „To główna twarz nieudolności”

Na początku swojego wystąpienia rzeczniczka PiS Beata Mazurek wyliczyła zakres obowiązków Andrzeja Parafianowicza. Przypomniała, że od listopada 2007 roku do grudnia 2013 roku był on podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, szefem administracji podatkowej, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej, szefem Wywiadu Skarbowego oraz pełnomocnikiem rządu ds. zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę RP lub Unii Europejskiej.

– Przez 6 lat Andrzej Parafianowicz był w Ministerstwie Finansów osobą odpowiedzialną za aparat skarbowy, za przeciwdziałanie nadużyciom finansowym i walkę z mafiami finansowymi. W naszej ocenie Parafianowicz to główna twarz nieudolności i nieefektywności w tej walce – podkreślała. – Za czasów pana Parafianowicza, który pełnił tak ważne funkcje i tak wiele funkcji, o których wspomniałam, Polska stała się rajem podatkowym – dodała później.

Towarzyszący jej Marcin Horała z komisji śledczej ds. VAT, zaznaczył, że to dopiero początek podobnych zawiadomień. – Pan Andrzej Parafianowicz oczywiście nie działał sam. Jest tylko tą osobą pierwszą, co do której można – badając dokumenty w ramach komisji śledczej – już powziąć uzasadnione podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków. art. 231 kk. „Jeżeli funkcjonariusz publiczny nie dopełniając obowiązków doprowadza do znacznej szkody w majątku publicznym” – zacytował. – Parafianowicz jest taką pierwszą osobą, co do której można taką odpowiedzialność indywidualną określić – dodał.

Jak zapowiedział przewodniczący komisji śledczej, wniosek jeszcze tego samego dnia miał wpłynąć do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Według jego słów, przesłuchanie Andrzeja Parafianowicza może nastąpić jeszcze w tym roku. Z szacunkowych wyliczeń resortu finansów i PWC wynika, że w latach 2007-2015 z tytułu nieszczelnego poboru podatków VAT, budżet państwa stracił co najmniej 262 miliardy złotych.

