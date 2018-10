W Irlandii zawieszono ponad 20 ekstradycji do Polski. Są zastrzeżenia do niezależności polskich sądów

Jak podaje RMF FM, sprawa dotyczy osób, za którymi polskie władze wystawiły Europejskie Nakazy Aresztowania, a które na terenie Polski dopuściły się m.in. kradzieży, napadów i pobić. Stosowanie procedury ENA zazwyczaj jest automatyczne i opiera się na zaufaniu sądów państwa odsyłającego do wymiaru sprawiedliwości państwa, do którego trafia podejrzany. Jeśli jednak pojawiają się wątpliwości co do niezależności sędziów i niezawisłości sądów, sprawa się komplikuje.

Pytania do Trybunału

Sędzia Aileen Donnelly z dublińskiego High Court zajmowała się sprawą zatrzymanego w Irlandii Artura C. Mężczyzna był poszukiwany trzema wydanymi w Polsce Europejskimi Nakazami Aresztowania. Donnelly miała wątpliwości, czy w ojczyźnie podejrzanego nie są naruszane zasady niezawisłości i niezależności sądownictwa w związku z przeprowadzaną reformą. Postanowiła więc zwrócić się z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z wyroku wydanego 25 lipca przez Trybunał w Luksemburgu wynika, że organ sądowy, który ma wykonać ENA, musi wstrzymać się od tych czynności jeśli uzna, że podejrzany może być narażony na nierzetelny proces ze względu na nieprawidłowości mające wpływ na niezawisłość władzy sądowniczej.

Wątpliwości sądu w Amsterdamie

Przypomnijmy, ostatnio pisaliśmy o podobnym przypadku z udziałem sądu w Amsterdamie, który wstrzymał ekstradycję trzech Polaków oskarżonych o handel narkotykami. Sąd w Amsterdamie wstrzymał ich ekstradycję i wysłał pytania do sądów w Poznaniu, Warszawie i Gliwicach. Według portalu informacyjnego holenderskich sądów de Rechtspraak chodzi o jednego Polaka, który był zamieszany w handel narkotykami oraz handel ludźmi. „Sąd stwierdził, że ostatnie zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości mogą zagrozić niezależności sądownictwa w Polsce, a co za tym idzie, mogą one mieć wpływ na podstawowe prawo oskarżonego w sprawiedliwym procesie” – napisano w komunikacie.

