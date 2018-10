PSL pisze list otwarty do Jarosława Kaczyńskiego. „Panu chodzi jedynie o pozyskanie głosów mieszkańców wsi”

Politycy PSL w liście otwartym skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego odnieśli się do jego przemówienia podczas konwencji regionalnej PiS-u w Kielcach. Prezes Prawa i Sprawiedliwości pytał o tożsamość współczesnego PSL-u. Zastanawiał się, czy dzisiaj ta partia jest kontynuacją ruchu powstałego w latach 30, czy bliżej jej do ZSL-u, czyli partii, która w jego ocenie „przy pomocy manipulacji i oszustwa została stworzona przez komunistów i im służyła".

W liście otwartym politycy PSL zaznaczyli, że to właśnie koalicji ZSL, Klubu Obywatelskiego Solidarności i SD, można zawdzięczać powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. Dodatkowo ocenili, że „prezes PiS-u tak naprawdę nie zna problemów mieszkańców wsi, a jego aktywność w tych rejonach wywołana jest chęcią pozyskania głosów w wyborach”. – Panu chodzi jedynie o pozyskanie głosów jej mieszkańców (przyp. red.: wsi). To jest po prostu nieuczciwe – podkreślili w liście do Kaczyńskiego członkowie PSL-u.

Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Kielcach, stwierdził, że „województwo świętokrzyskie w ciągu ostatnich 12 lat zarządzania marszałka Adama Jarubasa, który jest wiceprezesem PSL-u, bardzo się zmieniło”. – Pozytywne efekty pracy widać na każdym kroku. Powstają nowe drogi, mosty, placówki oświatowe i inne inwestycje – dodał.

