„Misiek” już w polskim areszcie. Lider kiboli Wisły Kraków czeka na przesłuchanie

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, „Misiek” poddawany jest wstępnym badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym. Paweł M. pozostaje do dyspozycji Prokuratury Krajowej w Krakowie i Katowicach. Najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj zostanie przesłuchany.

„Misiek” był wcześniej karany m.in. za to, że w czasie meczu Wisły Kraków z włoskim klubem AC Parma rzucił nożem we włoskiego piłkarza Dino Baggio w październiku 1998 r.. W 2001 r. Sąd Najwyższy utrzymał za to przestępstwo wyrok 6,5 roku więzienia. Paweł M. był wcześniej dwukrotnie karany przez krakowskie sądy. W maju 1997 r. na półtora roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata za pobicie mieszkańca Krakowa (karę później odwieszono), a w marcu 2000 r. na rok więzienia za pobicie policjanta.