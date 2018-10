Prof. Gersdorf o decyzji TSUE: Po co naszemu krajowi taki wstyd?

Informację o decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekazało radio RMF FM. Posunięcie, o którym unijny organ poinformował w piątek, dotyczy zawieszenia niektórych przepisów z ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi przede wszystkim o przechodzenie w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat. Zarazem TSUE chce zezwolić na orzekanie tym z sędziów, którzy zgodnie z nową ustawą, przeszli w stan spoczynku. Jest to postanowienie zabezpieczające i wynika ze skargi Komisji Europejskiej na Polskę.

Prof. Małgorzata Gersdorf powiedziała w rozmowie z portalem Onet.pl, że dobrze się stało dla Sądu Najwyższego, że jest takie zabezpieczenie. - Jednak martwi mnie to, że mimo moich wielokrotnych wezwań nasz rząd nie uznał zabezpieczenia SN, żeby nie musiało dojść do dzisiejszej decyzji. Po co naszemu krajowi taki wstyd - stwierdziła sędzia dodając, że „wolałaby, aby rząd uznał zabezpieczenie wcześniej, ku czemu miał bardzo wiele możliwości”.

Skarga Komisji na Polskę

Przypomnijmy, 24 września Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a powodem było naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej, które wynika z nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, podała KE. Komisja zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych do chwili wydania orzeczenia w tej sprawie.

„Komisja podtrzymuje swoje stanowisko, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, ponieważ narusza zasadę niezależności sądownictwa, a zatem również zasadę nieusuwalności sędziów. Tym samym Polska nie wypełnia, zdaniem Komisji, swoich zobowiązań wynikających z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej” – podano w komunikacie.

