Prezes PiS o decyzji TSUE w sprawie Sądu Najwyższego: Będziemy się odwoływali

Informację o decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekazało radio RMF FM. Posunięcie, o którym unijny organ poinformował w piątek, dotyczy zawieszenia niektórych przepisów z ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi przede wszystkim o przechodzenie w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat. Zarazem TSUE chce zezwolić na orzekanie tym z sędziów, którzy zgodnie z nową ustawą, przeszli w stan spoczynku. Jest to postanowienie zabezpieczające i wynika ze skargi Komisji Europejskiej na Polskę.

Podczas konwencji wyborczej w Zamościu prezes PiS zapewnił, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej i będzie przestrzegać prawa UE. Chwilę później Jarosław Kaczyński dodał, że Polska będzie oczywiście korzystała ze swoich praw. – Mamy prawo do odwołania. To jest wstępna decyzja, jednoosobowa decyzja wiceprezesa TSUE i będziemy się od niej odwoływali – stwierdził prezes PiS. – Będziemy robili wszystko to, co robią normalne, broniące swoich interesów państwa europejskie, ale w ramach prawa europejskiego i przy założeniu, że prawo europejskie jest obowiązujące wobec wszystkich państw, które są członkami Unii Europejskiej – mówił polityk dodając, że Polska podpisała traktaty i będzie ich przestrzegać, jednak musi też bronić swoich interesów.