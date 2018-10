Ciepłe słowa Kaczyńskiego w liście do ojca Rydzyka. „Skromny redemptorysta”

Jak informuje Radio Maryja, list od Jarosława Kaczyńskiego odczytała posłanka Anna Sobecka. „Bardzo się cieszę, że tylu absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z powodzeniem działa na rzecz dobrej zmiany, że wspólnie wykuwamy lepszą przyszłość naszej ojczyzny – napisał prezes PiS.

„Skromny redemptorysta”

Kaczyński wskazał, że inaugurację roku akademickiego w WSKSiM, czyli szkole ojca Tadeusza Rydzyka, świętuje się już po raz 18. „Stało się możliwe to, co było niemożliwe – za sprawą skromnego redemptorysty” – stwierdził. Zdaniem lidera PiS, „ta uczelnia nie byłaby tym, czym jest obecnie, gdyby nie zaangażowanie wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w różny sposób i na różnych etapach angażowali się przez te lata w to zbożne dzieło i czynią to nadal”.

Prezes PiS w swoim liście nie ukrywał, że jest „pod wrażeniem zaangażowania absolwentów WSKSiM w życie publiczne i społeczne naszej ojczyzny”. „To bardzo miłe, że mogę to powiedzieć w tym szczególnym roku, w którym świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” – dodał.

