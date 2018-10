Uwaga! TVN: Kobieta na skuterze elektrycznym paraliżuje miasto

Pani Bogumiła, nazywana przez szczecinian Balbiną porusza się skuterem elektrycznym. Kobieta blokuje nim komunikację miejską w Szczecinie. Twierdzi, że to jedyny sposób, by mogła wsiąść do autobusu lub tramwaju.

– Innego sposobu nie mam. Jak inaczej mam się dostać do kogoś, albo załatwić sprawę? Taką metodę sobie wymyśliłam. Inaczej każdy mnie olewa – mówi.

Konflikt z kierowcami

Wielu kierowców nie chce zabierać jej z przestanku. Przekonują, że stanowi zagrożenie dla innych pasażerów. – Ona porusza się skuterem elektrycznym, a nie wózkiem elektrycznym. Ten pierwszy nie powinien być transportowany w środkach komunikacji, jeśli siedzi na nim jakaś osoba – mówi Daniel Krasiński, kierowca autobusu.

Zarząd Transportu Miejskiego przyznaje, że przepisy dotyczące przewożenia skuterów elektrycznych są niejednoznaczne. – Wszystkie niejednoznaczne kwestie zarząd transportu miejskiego zawsze będzie interpretował na korzyść pasażera. Pani Bogumiła, tak jak każdy inny pasażer może podróżować komunikacją miejską w Szczecinie, jeżeli stosuje się do próśb i instrukcji prowadzących pojazdy – mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Teoria rozmija się z praktyką. Kierowcy zwracają uwagę, że pani Bogumiła nie zapina pasów, że jeździ po autobusie. – Czy kierowcy otwierali mi drzwi? Czy pozwolili się stosować [do regulaminu – red.]? Oni mnie w ogóle nie wpuszczają. I tak jest stale. Jeszcze mnie bluzgają. Mam nagrania, gdzie kierowca mówi do mnie spier... – mówi pani Bogumiła. Dodaje, że kiedyś spędziła na przystanku parę godzin nikt ktoś ją zabrał. – Kiedyś byłam w takim lesie. Ani policja nie przyjechała, ani nadzór ruchu. Sama rozwiązałem sobie problem. W końcu zablokowałam wszystkie autobusy i zabrali mnie.

Mieszkańcy

Zdarza się, że mieszkańcy blokują ciałem panią Bogumiłę, by ta nie mogła zablokować autobusu. Michał Musiał został w ten sposób potrącony. – Jak we mnie wjeżdżała to krzyczała tylko ratunku. Chciałem ją przyblokować. Ona lubi wjeżdżać w ludzi, czy przejeżdżać po stopach – mówi Musiał.

– To mężczyzna, który upozorował wypadek, biegał za mną i cały czas i mi przygadywał panem Kaczyńskim, że ja jestem taka sama jak Kaczyński. Zgłaszałam na policję, że dzień w dzień za mną lata – mówi pani Bogumiła.