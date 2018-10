Grzybiarz znalazł granat. Wyniósł go z lasu i... położył przy drodze

Na początku października w lesie grzybiarz znalazł zardzewiały pocisk moździerzowy. O tej sprawie było głośno, ale jak informuje policja z Pabianic w województwie łódzkim, doszło do kolejnego podobnego incydentu. Tym razem w lesie w Pawlikowicach.

17 października podczas grzybobrania mężczyzna zauważył leżący wśród liści metalowy przedmiot. Kiedy wziął go w ręce, zdał sobie sprawę, że jest to granat z okresu II wojny światowej. Zamiast pozostawić niewybuch na miejscu, postanowił ostrożnie wynieść go z lasu i… położyć przy drodze gruntowej w okolicy działek letniskowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Przybyli na miejsce policjanci zabezpieczyli teren znaleziska do czasu przyjazdu saperów z jednostki wojskowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Służby przypominają, że w przypadku znalezienia niewypału należy natychmiast powiadomić policję, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała a nawet śmiercią dla osoby przebywającej w jego pobliżu. Po otrzymanym zgłoszeniu policjanci powiadomią specjalistyczny patrol saperski, który w bezpiecznym miejscu zdetonuje pocisk, a do momentu jego przybycia zabezpieczą znalezisko.

