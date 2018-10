Prof. Gersdorf wzywa sędziów SN do stawienia się w pracy

„Jako konstytucyjny organ Państwa Członkowskiego, pełniąc nieprzerwanie obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, w wykonaniu postanowienia Wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 października 2018 r. w sprawie C-619/18 R Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, wzywam wszystkich sędziów Sądu Najwyższego objętych zakresem zastosowania środków tymczasowych orzeczonych w tej sprawie do stawienia się w Sądzie Najwyższym w celu podjęcia służby sędziowskiej” – napisała prof. Małgorzata Gersdorf w piśmie, którego treść udostępnił na Twitterze dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Jest to jedno z ustaleń, jakie zapadły po przedpołudniowej naradzie z udziałem prezesów izb Sądu Najwyższego, podczas której sędziowie odnieśli się do zabezpieczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiadomo, że już dzisiaj w związku z postanowieniem TSUE do pracy stawiła się część sędziów Sądu Najwyższego.

Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Posunięcie, o którym unijny organ poinformował w piątek 19 października, dotyczy zawieszenia niektórych przepisów z ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi przede wszystkim o przechodzenie w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat. Zarazem TSUE chce zezwolić na orzekanie tym z sędziów, którzy zgodnie z nową ustawą, przeszli w stan spoczynku. Jest to postanowienie zabezpieczające i wynika ze skargi Komisji Europejskiej na Polskę.

