Gwałcił 9-letniego syna i woził go do innych pedofilów. Sąd w Siedlcach wydał wyrok w sprawie

O sprawie poinformował „Super Express”. 41-latek został aresztowany po śledztwie w sprawie międzynarodowej szajki pedofilów. Policjanci z Rumunii zatrzymali innego Polaka mieszkającego w Bukareszcie po tym, jak ten udostępniał w internecie zdjęcia i nagrania o charakterze pedofilskim. Jeden z takich materiałach przedstawiał ojca wykorzystującego seksualnie swojego syna. Dzięki dochodzeniu udało się dotrzeć do 41-latka, który mieszkał w niewielkiej wiosce pod Siedlcami. Na jego komputerze odkryto zdjęcia pedofilskie. Jak podaje tabloid, mężczyzna miał także wozić swojego syna do innych pedofilów.

„Nigdy nie przypuszczałam, że może być taką bestią”