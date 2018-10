Żołnierz zbierał nagie zdjęcia i molestował nastolatki. Prokuratura apeluje do pokrzywdzonych

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany nawiązywał kontakty z dziewczętami w przedziale wiekowym 15-18 lat z terenu powiatów Janów Lubelski, Biłgoraj i Sandomierz, uzyskiwał ich zaufanie i sympatię, a następnie wykorzystując to zwracał się do nich o przesyłanie mu zdjęć poprzez strony Facebook lub komunikator Messenger. Początkowo prosił o zdjęcia w ubraniach odsłaniających nogi lub dekolt, potem także w bieliźnie lub strojach kąpielowych, wreszcie o zdjęcia nagie, także o charakterze pornograficznym.

Podejrzany dążył również do kontaktu seksualnego z tymi kobietami. W razie odmowy współżycia z nim lub przesyłania nagich zdjęć lub filmów o charakterze pornograficznym, kierował do dziewcząt groźby bezprawne popełnienia na ich szkodę przestępstwa polegającego na rozpowszechnieniu wbrew ich woli posiadanych faktycznie lub rzekomo materiałów o charakterze intymnym z udziałem tych dziewcząt, w szczególności poprzez ich przesłanie do rodziny, szkoły czy znajomych.

Apel prokuratury do pokrzywdzonych

Jak wynika z analizy materiału dowodowego zabezpieczonego w wyniku ekspertyzy urządzeń elektronicznych podejrzanego istnieje uzasadnione podejrzenie, że wymieniony mógł podejmować działania także do innych nieustalonych jeszcze dziewcząt w wieku 15-18 lat, albowiem ujawniono w toku śledztwa szereg zdjęć, nie tylko o charakterze pornograficznym, które zostały przesłane do podejrzanego przez takie osoby.

Dział do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Lublinie zwraca się do wszystkich osób, które mogły zostać w ten sposób pokrzywdzone, o kontakt z lubelską prokuraturą lub Wydziałem Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, gwarantując przy tym absolutną dyskrecję.

Za czyny zarzucane podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

