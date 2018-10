Sędziowie wracający ze stanu spoczynku nie oddadzą odpraw. W sumie dostali ponad 3 mln zł

Sędziowie Sądu Najwyższego odesłani w stan spoczynku wracają do pracy. To efekt postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE. Wiadomo już, co stanie się z odprawami, które w lipcu i wrześniu otrzymali sędziowie.

Na mocy postanowienia TSUE, który nakazał zawiesić stosowanie znowelizowanej ustawy o SN do czasu wydania ostatecznego orzeczenia Trybunału ws. polskiego sądownictwa, sędziowie przeniesieni wcześniej w stan spoczynku, wracają do pracy. Jak przypomina RMF FM, w lipcu i wrześniu otrzymali odprawy, których wysokość w każdym przypadku była równoważna z 6-miesięcznym wynagrodzeniem. I tak sędziowie Józef Iwulski i Stanisław Zabłocki otrzymali po 169 tys. 600 zł. Pozostałym sędziom przypadły w udziale nieco mniejsze kwoty. Łącznie wypłacono 3 mln 225 tys. zł odpraw. Z informacji przekazanych przez radio wynika, że sędziowie prawdopodobnie nie będą musieli ich zwracać. Większość sędziów niebawem i tak kończy orzekanie ze względu na wiek. Ci, którzy wrócili ze stanu spoczynku, po przejściu na emeryturę, nie dostaną już odprawy. Jednocześnie zdecydowano, że sędziowie, którzy do października byli w stanie spoczynku, nie dostaną wyrównania za ten czas. TSUE zawiesił przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Posunięcie, o którym unijny organ poinformował w piątek 19 października, dotyczy zawieszenia niektórych przepisów z ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi przede wszystkim o przechodzenie w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat. Zarazem TSUE chce zezwolić na orzekanie tym z sędziów, którzy zgodnie z nową ustawą, przeszli w stan spoczynku. Jest to postanowienie zabezpieczające i wynika ze skargi Komisji Europejskiej na Polskę. Czytaj także:

Prof. Gersdorf wzywa sędziów SN do stawienia się w pracy