LOT odwołuje kolejne rejsy. Co zmieniło się w siatce połączeń?

Jak podaje Radio ZET, z powodu trwającego już 8 dni strajku do środy PLL LOT odwołały w sumie 50 rejsów. W czwartek 25 października odwołano 6 lotów z i do Warszawy, o czym poinformował Konrad Majszyk z biura prasowego spółki.

Listę odwołanych lotów opublikował portal money.pl. Odwołane odloty: 7:40 Luksemburg LO 251, 7:40 Luksemburg LG1222, 20:00 Moskwa-Domodiedowo LO 679, 20:20 Kijów-Żuliany LO 749, 21:35 Fuerteventura P7 8811.

Podano też listę odwołanych przylotów: 6:30 Erywań LO 728, 8:25 Kopenhaga LO 460, 8:35 Monachium LH 5718, 9:15 Frankfurt LO 384, 9:15 Kijów-Żuliany LO 750, 12:20 Luksemburg LO 252, 12:20 Luksemburg LG 1221, 18:25 Los Angeles LO 024, 21:05 Fuerteventura P7 8812.

Czego domagają się protestujący?

Spór między związkami zawodowymi działającymi w LOT a władzami spółki dotyczy głównie regulaminu wynagradzania, który został wypowiedziany w 2013 r. Stare zasady zastąpiono nowymi, ramowymi – zdaniem związków, mniej korzystnymi dla pracowników. RMF24.pl podkreśla, że obecnie płace zależą m.in. od wylatanych godzin. Ponadto pracownicy chcą powrotu do lepszych warunków zatrudnienia oraz przywrócenia do pracy zwolnionej z LOT-u działaczki związkowej Moniki Żelazik. Zarząd PLL LOT odrzuca jednak postulaty strajkujących i zaznacza, że strajk jest nielegalny, co grozi poważnymi konsekwencjami.