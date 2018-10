Ojciec Rydzyk skrytykował Tęczowy Piątek. Wzywa ministerstwa do interwencji

Kampania Przeciw Homofobii informuje, że akcja w tym roku odbędzie się aż w 211 szkołach. Na szkolnych korytarzach zawisnąć mają tęczowe plakaty, a głównym tematem lekcji będzie akceptacja oraz otwartość na osoby LGBTQI. Inicjatywę skrytykował Ojciec Tadeusz Rydzyk, którego wypowiedź pojawiła się na stronie Radia Maryja.

„Gdzie jest Ministerstwo Edukacji Narodowej?”

Redemptorysta przyznał, że jest „zszokowany” akcją, która ma zostać przeprowadzona. – Brak słów. Pytam się: Gdzie my jesteśmy? 100. rocznica odzyskania niepodległości ma być „tęczowa”, a nie „biało-czerwona”? – podkreślił duchowny. – Czy tego nas uczył Jan Paweł II? Czy taka będzie Polska? Gdzie są odpowiednie władze? W którym kierunku idziemy? Patrzmy! Rodzice, opiekunowie i nauczyciele, pilnujmy dobrego wychowania dzieci i młodzieży! Nie dajmy zniszczyć dzieci i młodzieży! – dodał.

Ojciec Rydzyk stwierdził, że inicjatywy takie jak Tęczowy Piątek to przejaw „rewolucji neomarksistowskiej”, która „idzie przez świat”. – Czy Polska też się będzie temu poddawała? Gdzie jest Ministerstwo Edukacji Narodowej? Gdzie jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego? Tylko gospodarka? Czy też duch narodu? – pytał retorycznie założyciel Radia Maryja.

To nie pierwszy raz, gdy toruński duchowny krytykuje inicjatywy tego typu. Onet przypomina, że podczas wrześniowego pikniku Radia Maryja Ojciec Rydzyk stwierdził, że rząd opłaca uczelnie, które są przesiąknięte „lewactwem, gender, a wykładowcy są często demoralizatorami przeciwko Bogu i ojczyźnie” . Z kolei podczas poniedziałkowej mszy odpustowej ku czci Jana Pawła II miał nawoływać do „posyłania do dobrych uczelni, a nie tam, gdzie w tej chwili już szerzą ideologię gender” . – Nawet w Toruniu na uniwersytecie są – podsumował.

Czym jest Tęczowy Piątek?

– Akcja Tęczowy Piątek organizowana jest po to, aby nauczyciele i nauczycielki pokazali swoim uczniom i uczennicom, że szkoła jest miejscem, gdzie każdy może być sobą. Tego dnia dorośli i rówieśnicy dają wyraźny sygnał młodym osobom LGBTQI, że mogą na nich liczyć – tłumaczy Joanna Skonieczna z organizacji społecznej Kampania Przeciw Homofobii.

Organizacja podaje, że z badań wynika, że w każdej klasie jest co najmniej jeden uczeń lub uczennica LGBT. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez KPH aż 70 proc. uczniów LGBTQI doświadczyło w swoim młodym życiu przemocy, a w 30 proc. przypadku doszło do niej właśnie w szkole.

