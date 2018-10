Wiceminister sprawiedliwości o nowelizacji ustawy o SN. „Postanowienie TSUE zostanie wykonane”

Przypomnijmy, że w minionym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Posunięcie, o którym unijny organ poinformował w piątek 19 października, dotyczy zawieszenia niektórych przepisów z ustawy o SN. Chodzi przede wszystkim o przechodzenie w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat. Zarazem TSUE chce zezwolić na orzekanie tym z sędziów, którzy zgodnie z nową ustawą, przeszli w stan spoczynku. Jest to postanowienie zabezpieczające i wynika ze skargi Komisji Europejskiej na Polskę.

Na mocy postanowienia TSUE, do czasu wydania ostatecznego orzeczenia ws. polskiego sądownictwa, sędziowie przeniesieni wcześniej w stan spoczynku wracają do pracy. Jak podaje RMF FM, polski rząd zamierza zastosować się do postanowienia TSUE, co oznacza nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Podobne sygnały płynęły już wcześniej z Kancelarii Prezydenta.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który zajmuje się interpretacją decyzji unijnego trybunału przyznał, że planowana jest nowelizacja przepisów. Ma ona dotyczyć także powrotu do pracy I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. Warto zaznaczyć, że ona sama uznawała, że na mocy konstytucji nieprzerwanie wykonuje swoje obowiązki w ramach sześcioletniej kadencji do 2020 roku, podobne stanowisko prezentował Sąd Najwyższy. Na wezwanie Małgorzaty Gersdorf do pracy zaczęli wracać także inni sędziowie. Niezależnie od tego, rząd przygotowuje ramy prawne, które według jego przedstawicieli umożliwią powrót I prezes SN i innych sędziów.

– Postanowienie TSUE potwierdza, że ustawa o Sądzie Najwyższym wywołała skutek w postaci przejścia części sędziów w stan spoczynku, włącznie z byłą pierwszą prezes. Postanowienie nie zawiesza więc całej ustawy, nie cofa nas do stanu sprzed jej wejścia w życie, ale wiceprezes TSUE zobowiązuje polskie władze do zawieszenia konkretnych artykułów, które dotyczą także I prezes SN – twierdził Warchoł w rozmowie z RMF FM.

