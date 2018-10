Uderzył pieszego, ten po kilku dniach zmarł. Rok bezwzględnego więzienia dla rowerzysty

Sąd apelacyjny w Szczecinie zmienił wyrok i skazał rowerzystę na rok bezwzględnego więzienia. Sebastian Z. uderzył przechodnia. Poszkodowany upadł po jednym ciosie, uderzając głową o chodnik. Doznał poważnych obrażeń i zmarł kilka dni później.

„Pan działał celowo”

– Pan, wyprowadzając ten cios, działał celowo. Można powiedzieć, że pana działanie w tym momencie ma cechy działania chuligańskiego. To jest okoliczność, która, poza wszystkimi innymi pozytywnymi tu wyeksponowanymi, pana w istotny sposób obciąża i przyczyniła się do tego, że my zmieniliśmy sposób represji karnej, jaką orzekliśmy – uzasadniał sędzia Andrzej Olszewski.

Do wyroku odniósł się obrońca Sebastiana Z. – To, co się stało, to klasyka nieszczęśliwego wypadku. Pokrzywdzony był w stanie bardzo silnego upojenia alkoholowego i w zasadzie nie trzeba było go uderzać, wystarczyłoby go popchnąć palcem i wystarczyło, żeby tenże pokrzywdzony stracił równowagę i siłą bezwładu uderzył o twarde podłoże tak, jak się stało – mówił Michał Domagała, pełnomocnik oskarżonego.

