Gwiazdor polskich seriali zamieszany w handel narkotykami? Aktor komentuje

Prokuratura Rejonowa w Kutnie prowadzi śledztwo w sprawie handlu narkotykami. Jak podaje „Super Express”, w sprawę może być zamieszany aktor Wojciech M., który miał zostać przesłuchany przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi. Rzecznik tej instytucji Krzysztof Kopania powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że „śledztwo dotyczy m.in. handlu wewnątrzwspólnotowego i wprowadzenia na teren Polski znacznej ilości substancji psychotropowych”. Zarzuty przedstawiono sześciu mężczyznom.

Aktor Wojciech M. potwierdził, że prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. Zaprzeczył jednak, jakoby miał popełnić jakiekolwiek przestępstwo. – Stanowczo oświadczam, że nie jestem winny stawianych zarzutów. Jestem pewny, że proces to wykaże, a sąd to potwierdzi w swoim orzeczeniu. Jestem o to spokojny. Pragnę podkreślić, że sprawa opiera się na rozliczeniu kwoty 450 zł i pomówieniu mnie przez jedną osobę – głównego oskarżonego, od którego dochodził będę zadośćuczynienia w sądzie – zapowiedział gwiazdor w rozmowie z „Super Expressem”.

Kim jest Wojciech M.?

Wojciech M. to polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi. Grał m.in. w Teatrze Syrena. Szerszej publiczności jest znany przede wszystkim z ról serialowych m.in. w produkcjach takich jak „Kasia i Tomek”, „Sąsiedzi”, „Niania”, „M jak miłość”, „Samo życie”. Brał także udział w dwóch reality-show: „Jak oni śpiewają” oraz „Taniec z Gwiazdami”.

