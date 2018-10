Lwowska Rada Obwodowa żąda usunięcia lwów z Cmentarza Orląt Lwowskich

Dwa kamienne lwy powróciły na Cmentarz Orląt Lwowskich w grudniu 2015 roku. Rada Obwodu Lwowskiego domaga się ich usunięcia. Dokument w tej sprawie został przyjęty podczas ostatniego posiedzenia. Lwowski samorząd podkreślił, że „pomniki zostały postawione nielegalnie, a dążenie do ustawienia potajemnie pomników polskiej okupacji Lwowa trwa na tle niszczenia ukraińskich pomników na terytorium Polski, co odbywa się za milczącą zgodą polskich władz lokalnych”. W oświadczeniu zaznaczono, że „jest całkowicie zrozumiałe, iż wspomniane posągi będą wykorzystywane przez polskie koła radykalne do prowokacji na Ukrainie i staną się podstawą pogorszenia stosunków ukraińsko-polskich”.

Reakcja MSZ

Do sprawy odniosło się już polskie MSZ. – Zdecydowanie sprzeciwiamy się możliwości nielegalnego usunięcia lwów z Cmentarza Orląt. Strona ukraińska została uprzedzona o negatywnych konsekwencjach, jakie tego typu ruch miałby dla stosunków dwustronnych – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceszef MSZ Bartosz Cichocki.