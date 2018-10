Posłanka PO opublikowała zdjęcie z Lidla. Sieć wydała oświadczenie

Posłanka Platformy Obywatelskiej udostępniła na swoim profilu na Twitterze zdjęcie warzyw i owoców w plastikowych opakowaniach, na których widniał napis BIO. Fotografia została wykonana w jednym ze sklepów sieci Lidl. Jeśli zastanawiacie się od czego zacząć w kwestii plastiku spójrzcie na to. „»Bio« warzywa i owoce z dużego marketu w podwójnym plastikowym opakowaniu. Prawda jest taka, że pod jego wpływem to już nie powinno być »bio«” – napisała parlamentarzystka chwilę po tym, jak Parlament Europejski podjął decyzję w sprawie zakazu sprzedaży plastikowych jednorazówek.

Do wpisu posłanki odnieśli się przedstawiciele sieci sklepów Lidl. W oświadczeniu zaznaczono, że „decyzje związane z opakowaniami, w tym zwłaszcza z plastikiem, należą aktualnie do najważniejszych zmian wokół asortymentu produktów spożywczych oraz przemysłowych”. „Lidl Polska stawia w tym zakresie kolejny, pewny krok w ramach odpowiedzialności za otoczenie, w którym funkcjonuje. W marcu bieżącego roku przyjęliśmy bowiem zobowiązanie o redukcji opakowań plastikowych marek Lidla o 20 proc. do 2025 r. To ambitny, ale nie jedyny cel w tym obszarze. Również do 2025 r. 100 proc. plastiku użytego do produkcji opakowań marek własnych będzie możliwe do poddania recyklingowi” – podkreślono w komunikacie.

Przedstawiciele Lidla zaznaczyli, że „sieć ma duże osiągnięcia w zakresie redukcji opakowań warzyw i owoców dostępnych na »Ryneczku Lidla«. Produkty do niedawna sprzedawane wyłącznie w opakowaniach, takie jak cytryny, pomarańcze, grapefruity, mandarynki, włoszczyzna, pory, buraki, cebule, czosnek, kurkuma, aktualnie są dostępne bez nich”. „Mimo to pewne delikatne owoce i warzywa oraz niektóre produkty bio wymagają wciąż pakowania tak, aby zachować ich wszystkie właściwości. Pracujemy jednak z dostawcami naszych bio warzyw i owoców, aby zapewnić opakowania z folii biodegradowalnej” – dodano.

