Łódź. W okolicy Stawów Jana znaleziono zwłoki

Kukiz ostro skomentował wpis Jakubiaka. „Rodzisz czy zapładniasz?”

W piątek media obiegła informacja o przejściu rzecznika klubu Kukiz'15 do partii Janusza Korwin Mikkego. Do transferu Jakuba Kuleszy odniósł się na Twitterze Marek Jakubiak. To najwyraźniej nie spodobało się Pawłowi Kukizowi.