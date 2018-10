Niewidomy Igor marzył o zagraniu koncertu. Na występ 12-latka przyszło kilkaset osób

Historia niewidomego Igora została rozpowszechnione dzięki youtuberowi występującemu pod pseudonimem Reżyser Życia. „Jutro, w niedzielę o 12:45 organizuję koncert niespodziankę dla niewidomego 12 letniego chłopca. Pięknie gra na fortepianie a jego marzeniem jest zagrać przed większą publicznością. Do tej pory grał tylko w domu więc... zróbmy mu niespodziankę” – napisał na Facebooku. „Wystarczy że się zjawicie w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w sali Balowej w Pałacu na wodzie o 12:45. Jego mama go przywiezie,chłopak o niczym nie wie,będziemy na niego czekać i posłuchamy jak gra” – dodał. Post Reżysera Życia doczekał się kilkuset reakcji i udostępnień. Co najważniejsze, spełnił zamierzony efekt.

Nie wszyscy zmieścili się w sali

Na koncercie w Łazienkach Królewskich pojawiło się ponad kilkaset osób. Po występie 12-latka rozległy się gromkie brawa, a chłopiec wyglądał na zadowolonego. „Bardzo Wam dziękuję, że przyszliście. Chłopiec spełnił swoje marzenie i jest przeszczęśliwy. Pięknie wyreżyserowaliśmy mu dzień” – napisał Reżyser Życia. Okazuje się, że chętnych było tak wielu, że nie wszyscy zmieścili się w sali koncertowej.

