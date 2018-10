Podkarpacie. Poseł PiS Piotr Babinetz potrącił dwóch nastolatków

Do wypadku doszło we wsi Zmiennica (woj. podkarpackie) w powiecie brzozowskim około godziny 20:00. Policja przekazała, że prawą stroną jezdni w kierunku Brzozowa szło trzech chłopców – 15-latek i dwóch 16-latków. Wszyscy trzej prowadzili rowery. Kierowca opla insingnia potrącił dwóch chłopaków. Jednemu 16-latkowi nic się nie stało.

Szybko okazało się, że za kierownicą opla siedział Piotr Babinetz, poseł PiS z Krosna. Wiadomo, że jechał sam i w wyniku zdarzenia doznał obrażeń, dlatego na miejscu nie sprawdzano jego stanu trzeźwości. Monika Dereń z KPP w Brzozowie w poniedziałek 29 października rano przekazała, że poseł PiS był trzeźwy. W szpitalu badania przeszli też nastolatkowie.

Okoliczności wypadku będą badane w trakcie postępowania.

Kim jest Piotr Babinetz?

Piotr Babinetz to polski polityk, samorządowiec, historyk. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku z ramienia PiS dostał się do Sejmu. Z powodzeniem ubiegał się o reelekcję w 2011 roku. W 2015 roku ponownie uzyskał mandat poselski. W 2009 roku bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego.