Łódzkie. Łoś wskoczył przez okno do mieszkania. Właścicielka trafiła do szpitala

Do niecodziennego zdarzenia doszło w Wolborzu niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego w województwie łódzkim. Do jdnego z mieszkań przez otwarte okno wtargnął...łoś. Zwierzę sforsowało wcześniej blisko dwumetrowe ogłoszenie. Kiedy łoś wpadł do mieszkania, zaczął biegać w kółko i niszczyć sprzęty domowe m.in. telewizor oraz komputer. Chwilę później zwierzę próbowało się wydostać przez okno i z firanką na głowie uciekło w stronę lasu. Właścicielka lokalu, która przebywała wówczas w mieszkaniu była przerażona nieoczekiwanym gościem. Kobieta do tego stopnia się przestraszyła, że dostała zawału. Mąż kobiety przekazał, że trafiła ona do szpitala, jednak jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Warto podkreślić, że samiec łosia może ważyć nawet do 800 kg. Leśnicy i weterynarze ostrzegają, że w kontaktach z ludźmi zwierzęta te są pewne siebie i nie czują zagrożenia nawet przed światłami samochodów.

