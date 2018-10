Cztery osoby zmarły z powodu listeriozy. To wina łososi z polskiej fabryki?

Pierwsze ognisko choroby odnotowano w Danii w sierpniu 2017 roku. Kolejne przypadki zostały zdiagnozowane we Francji w październiku 2017 roku oraz w Niemczech w maju 2018 roku. Łącznie z powodu listeriozy zmarły 4 osoby. Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności tym, co łączy wszystkie ofiary są marynowane i wędzone łososie. Według EFSA miały one pochodzić z jednej z polskich przetwórni. Nazwa producenta nie została podana do wiadomości publicznej. We wszystkich produktach pochodzących z tej firmy znaleziono te same szczepy bakterii Listeria monocytogenes, która była odpowiedzialna za chorobę. EFSA podkreśla jednak w komunikacie, że z powodu braku wystarczającej ilości danych nie wiadomo, czy do zanieczyszczenia ryb doszło jeszcze w fabryce czy np podczas transportu bądź połowu łososia w Norwegii.

Czym jest listerioza?

Listerioza to rzadka choroba zakaźna wywoływana przez bakterie Listeria monocytogenes. Infekcja rozpoczyna się zwykle od spożycia skażonego pałeczką pokarmu. Zakażenie jest możliwe także poprzez bezpośredni kontakt z chorym zwierzęciem lub skażoną wodą.

Najczęściej choroba przebiega bezobjawowo. W wielu przypadkach pojawiają się objawy grypopodobne: gorączka, dreszcze, powiększenie węzłów chłonnych, bóle mięśni oraz złe samopoczucie. Listeriozę leczy się za pomocą leków przeciwbakteryjnych oraz antybiotyków. Taka kuracja trwa od 2 do 6 tygodni. Ciężkie przypadki listeriozy wymagają leczenia szpitalnego.