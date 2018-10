„Uwaga!” TVN: Wypuścili ją ze szpitala w klapkach. Po kilkunastu godzinach zmarła

51-letnia Teresa nie uskarżała się na żadne dolegliwości. Dbała o zdrowie. – Mama była okazem zdrowia. Do pracy miała dwa kilometry, jeździła rowerem. Lubiła żyć aktywnie. Zanim trafiła do szpitala, zwiedziła pół galerii handlowej – mówi Łukasz, syn Teresy. Kobieta pracowała w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Miała bardzo dobra opinię. – Cały czas jesteśmy w żałobie po Tereni. Dalej jest puste biurko, nikt przy nim nie siada. Była nieodżałowanym pracownikiem. Rzadko kiedy teraz mamy do czynienia z osobami, tak wielkiego serca – wspomina Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

Lekarze początkowo zbagatelizowali chorobę?

Chociaż od śmierci Teresy minęło kilka tygodni, nikt nie powiedział rodzinie, na co zmarła ich bliska. Łukasz na własną rękę próbuje wyjaśnić przyczynę zgonu. Uważa też, że lekarze początkowo zbagatelizowali chorobę. – Zaczęło się typowymi objawami grypy żołądkowej. Miała biegunkę i wymioty. Około godz. 17 zmierzyliśmy jej gorączkę. Okazało się, że ma ponad 39 st. C. Zadzwoniliśmy do szpitala. Odmówili przyjazdu. Powiedzieli, że nie mają karetki, nie ma lekarza dyżurnego, nie zostawią gabinetu, i że mamy sami przywieźć mamę do szpitala – mówi Łukasz.

Mężczyzna zawiózł matkę na wrzesiński Szpitalny Oddział Ratunkowy. Do szpitala pojechał też mąż pani Teresy. – Największy żal mam do personelu SOR-u. Poczułem ich bierność. Byli oburzeni, że przyjechał pacjent i przerywam im niedzielę, może kawę, może ciasto? – mówi Andrzej, mąż Teresy. – Przyszedł lekarz i powiedział, że mama dostała środek zbijający gorączkę. Miała wtedy 40,5 st. C. Powiedział, że nie ma sensu, żebyśmy czekali w szpitalu, bo ona prawdopodobnie zostanie na obserwacji, a jak nie to do nas zadzwonią – przywołuje Łukasz. Wtedy mężczyzna poszedł coś zjeść. – Ledwo skończyłem i zadzwoniła moja narzeczona. Powiedziała, że mama jest w domu. Przyszła sama, w kapciach – opowiada Łukasz.

„Żona miała na ciele dziwną wysypkę”

Tego dnia wiał silny wiatr. – Zbili jej temperaturę do 34,5 st. C i wypuścili – mówi Andrzej. – To była godz. 21, na dworze około 8 st. C. Mama miała na sobie, czerwoną, cienką kurtkę, spodnie od dresu i klapki. Ze szpitala mamy do domu około 2,5 kilometra – podkreśla Łukasz. – Zapytałem żonę, dlaczego ją tak wypuścili, nawet nie przywieźli karetką. Ona tylko machnęła ręką – mówi Andrzej Karwik. Jak to możliwe, że kobietę wypuszczono do domu, nie powiadamiając o tym rodziny? – Nie wiadomo. Nie usłyszeliśmy żadnego komentarza – zwraca uwagę Łukasz. Po kilku godzinach stan Teresy znacznie się pogorszył. Jej mąż ponownie zawiózł żonę do szpitala. – Żona miała na ciele dziwną wysypkę. To wyglądało jak sine kreski. Na pogotowiu, jak wszedłem nie było żywej duszy. Miałem wrażenie, że spali. O godz. 7 padło przypuszczenie, że jest to sepsa. Spotkałem się z prezesem SOR, rozmowa trwała sekundę. Powiedział, że na 80 procent moja żona nie przeżyje. Zostawił mnie na środku sekretariatu i poszedł – mówi Andrzej. Niestety lekarzom nie udało się uratować Teresy, zmarła po kilku godzinach. – Wrzesiński szpital nie od dzisiaj ma miano umieralni. Jednak nie spodziewałem się takiego cyrku – mówi Łukasz.

„Mam nadzieje, że z tym szpitalem zostanie zrobiony porządek”

We wrzesińskim szpitalu dziennikarze „Uwagi” chcieli dowiedzieć się, na co umarła Teresa. Prezes szpitala nie chciał rozmawiać z Łukaszem, ani z reporterem. Kazał ekipie natychmiast opuścić gabinet. Wezwał ochronę, a później poprosił o wezwanie policji. Wobec takiej postawy szpitala, sprawą matki Łukasza dziennikarze postanowili zainteresować Rzecznika Praw Pacjenta. Sprawa będzie zbadana przez Rzecznik Praw Pacjenta. Z tego, co zawiadamiający mówi, jest wysokie uprawdopodobnienie naruszenia praw pacjenta. Łukasz zawiadomił także prokuraturę. – Prokuratura Rejonowa we Wrześni wszczęła śledztwo, które prowadzone jest pod kątem spowodowania niebezpieczeństwa, zagrożenia życia i zdrowia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci – mówi Paweł Karpiesiuk, p.o. Prokuratora Rejonowego we Wrześni i dodaje, że śledczy prowadzą więcej spraw dotyczących tego szpitala. – Mam nadzieje, że z tym szpitalem zostanie zrobiony porządek, że następni pacjenci, którzy tam pójdą będą czuć się bezpiecznie, a nie jak w umieralni – mówi mąż zmarłej kobiety.