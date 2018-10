Policjanci zatrzymali mężczyznę, który okradał groby. Kara? Nawet 8 lat więzienia

Święto Zmarłych to dla jednych okazja do zadumy i odwiedzin grobów zmarłych bliskich, a dla innych – do wzbogacenia się na ich krzywdzie. Policja ostrzega przed złodziejami grasującymi na nekropoliach. Jedną z takich osób zatrzymali łódzcy policjanci. 28 października 2018 roku około godziny 15:00, stróże prawa otrzymali od dyżurnego informację o mężczyźnie, który miał okradać groby na jednej z bałuckich nekropolii. Policjanci niezwłocznie pojechali we wskazane miejsce. Po chwili w pobliżu bramy cmentarza zauważyli wychodzącego mężczyznę, który według relacji naocznych świadków miał okradać groby.

43-latek, widząc funkcjonariuszy, odrzucił między nagrobki trzymaną w ręku torbę z kwiatami. Później tłumaczył policjantom, że kwiaty stanowiły jego własność, a na cmentarz przyszedł odwiedzić groby, którymi się rzekomo opiekował. Nie przekonało to jednak funkcjonariuszy, którzy zatrzymali mężczyznę. Jak się okazało, miał blisko 2,5 promila alkoholu we krwi. Podejrzany wkrótce usłyszy zarzuty. Za okradanie grobów grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Jak nie dać się okraść we Wszystkich Świętych?

Policjanci przypominają, że w okresie Wszystkich Świętych przestępcy nie odpoczywają. Aby nie paść ich ofiarą watyo pamiętać m.in. o właściwym zabezpieczeniu domów i mieszkań przed ich opuszczeniem. Należy upewnić się, że drzwi i okna zostały zostały prawidłowo zamknięte. O dłuższej nieobecności warto poinformować bliższych sąsiadów. W środkach komunikacji miejskiej trzeba unikać tzw. sztucznego tłoku – często to metoda złodziejów na dobranie się do naszych portfeli. Opuszczając pojazd przed wyjściem na cmentarz sprawdźmy, czy jest on zamknięty w prawidłowy sposób, włączmy alarm i inne zabezpieczenia oraz schowajmy radio. Na baczności warto się mieć także na cmentarzu. Policjanci przypominają, . żeby nie zostawiać bez opieki torebek i saszetek, w których trzymamy pieniądze i inne wartościowe przedmioty.

