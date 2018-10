Szokująca gra komputerowa o Auschwitz. Prokuratura wszczęła śledztwo

Organizacja oburzona po występie Cejrowskiego w TVP. Zachęca do składania skarg do KRRiT

Wojciech Cejrowski na antenie TVP Info stwierdził, że Tęczowy Piątek w szkołach to „pedofilski atak”. Organizacja Miłość Nie Wyklucza zachęca, by zgłaszać sprawę do KRRiT.