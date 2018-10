Przewodniczący nowej KRS: Rada zastosuje się do postanowienia TSUE

Pod koniec sierpnia prezydent Andrzej Duda ogłosił nabór na 11 sędziów Sądu Najwyższego, w związku z czym do KRS wpłynęło 25 kandydatur. Rada w październiku wyznaczyła zespoły, które mają ocenić kandydatów na sędziów.

19 października Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o SN. Posunięcie, o którym unijny organ poinformował w piątek 19 października, dotyczy zawieszenia niektórych przepisów z ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi przede wszystkim o przechodzenie w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat. Zarazem TSUE chce zezwolić na orzekanie tym z sędziów, którzy zgodnie z nową ustawą, przeszli w stan spoczynku. Jest to postanowienie zabezpieczające i wynika ze skargi Komisji Europejskiej na Polskę.

Sędzia Leszek Mazur poinformował, że KRS w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia pochyli się nad postanowieniem TSUE. – Nasza sytuacja, jeśli chodzi o jeden z tych organów państwa, do którego skierowane jest to postanowienie, jest o tyle komfortowa, że z naszej strony wystarczające jest zaniechanie działań. Jest tam oczekiwanie takie, żeby wstrzymać procedurę powoływania sędziów SN – mówił. Jak dodał, kolejnym krokiem w obecnej procedurze wywoływania sędziów SN Jest podjęcie uchwały o wezwaniu kandydatów na spotkania z zespołami oceniającymi kandydatury. – I takiej uchwały pewnie nie podejmiemy. Nie będziemy nikogo wzywać i nie będziemy nic robić i w ten sposób zastosujemy się do postanowienia TSUE. Jak oczekuje się od nas żebyśmy wstrzymali działania, to je wstrzymujemy, czyli nic nie robimy – poinformował.