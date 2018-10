Gdańsk. Bazylika św. Mikołaja zamknięta do odwołania. Grozi jej zawalenie?

„Z największym bólem informujemy, że ze względów bezpieczeństwa Bazylika pw. Świętego Mikołaja zostanie zamknięta do odwołania. Powodem takiej decyzji Klasztoru jest zły stan sklepienia będący bezpośrednim zagrożeniem dla osób przebywających w kościele” – czytamy na oficjalnym profilu gdańskich dominikanów na Facebooku. Zakonnicy dodają, że o sytuacji będą informować na bieżąco. Więcej szczegółów zamierzają zdradzić w środę 31 października na spotkaniu informacyjnym o godzinie 10:00 w Czarnej Sali domu duszpasterskiego przy ulicy Pańskiej.

Na portalu RMF24.pl pojawiły się dodatkowe informacje na temat opłakanego stanu gdańskiej świątyni. W XIV-wiecznym kościele w licznych miejscach doszło do pęknięć sklepienia, filarów oraz posadzki nawy bocznej, będącej jednocześnie wejściem do Bazyliki pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Portal gdansk.pl dodaje, że w niektóre pęknięcia można nawet włożyć dłonie. Oznacza to, że sprawa jest rzeczywiście poważna. Prace konserwatorskie mogą kosztować w takim wypadku miliony złotych. „Prosimy o modlitwę za naszą wspólnotę i szybkie rozwiązanie problemu w konstrukcji sklepienia” – napisali dominikanie w komunikacie.