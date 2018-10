Kontrole MEN po Tęczowym Piątku w szkołach. „Docierają do nas głosy zaniepokojonych rodziców”

Wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek zapowiedziała, że w szkołach, w których zorganizowano Tęczowy Piątek, zostanie przeprowadzona kontrola. W razie wykrycia nieprawidłowości zagroziła postępowaniami dyscyplinarnymi dyrektorom szkół. Wiceminister zaznaczyła, że „wszystkie działania i treści wykraczające poza podstawę programową muszą być realizowane za zgodą rodziców”. – Docierają do mnie głosy zaniepokojonych rodziców, zaniepokojonych stowarzyszeń rodziców, grup rodziców – mówiła polityk PiS.

Organizatorów akcji z Kampanii Przeciw Homofobii dziwią słowa minister. Wiaczesław Melnyk z Kampanii Przeciw Homofobii powiedział, że w ramach pomocy w organizacji akcji Tęczowy Piątek jedynie wysłała materiały, które mogły być pomocne przy realizowaniu zasady programowej.

– Preambuła prawa oświatowego mówi o tym, że szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, też m.in. w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości i wolności – przypomniał Melnyk.

Tymczasem w środę 31 października przed siedzibą MEN zgromadzili się uczniowie i rodzice, którzy podkreślali, że akcja była inicjatywą oddolną. – To dzieci same występują do dyrekcji szkół, to ich koledzy. Czy obecność mojego dziecka w szkole będzie niedługo podlegała głosowaniu? Czy moje dziecko nie ma prawa swobodnej ekspresji, wypowiedzi? – mówiła jedna protestujących kobiet.

O co chodzi w Tęczowym Piątku?

Tęczowy Piątek to międzynarodowa akcja, która odbywała się w Polsce już po raz trzeci. Celem przedsięwzięcia jest sprawienie, by uczniowie i uczennice LGBTQI czuły, że „w szkole jest miejsce też dla nich”. Kampania Przeciw Homofobii informowała, że akcja w tym roku miała odbyć się aż w 211 szkołach. Na szkolnych korytarzach zawisły tęczowe plakaty, na lekcjach pojawiły się tematy takie jak akceptacja oraz otwartość na osoby LGBTQI. Jeszcze przed rozpoczęciem akcji swój sprzeciw wyrażała część rodziców i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Czytaj także:

Organizacja oburzona po występie Cejrowskiego w TVP. Zachęca do składania skarg do KRRiT