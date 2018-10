Posłanka WiS: Banderole z papierosów i alkoholu wyrzucane do kosza to profanacja godła

Posłanka Wolnych i Solidarnych Małgorzata Zwiercan (weszła do Sejmu z list ruchu Kukiz'15) złożyła interpelację poselską do minister finansów Teresy Czerwińskiej, w którym stwierdziła, że wyrzucanie do kosza na śmieci banderoli z opakowań po papierosach czy butelek alkoholu, na których znajduje się polskie godło, jest jego profanacją. Na banderolach akcyzy - alkoholu i papierosów jest polskie godło. Tymczasem jesteśmy świadkami jak puste paczki po papierosach, kapsle od butelek i butelki są wyrzucane do śmieci, a wraz z nimi zerwana banderola na której jest godło. To profanacja. Ze względu na przeznaczenie opakowań po wyrobach alkoholowych i tytoniowych godło należy zastąpić innym znakiem graficznym - napisała posłanka z klubu Kornela Morawieckiego. W związku z tym Zwiercan złożyła zapytanie do resortu finansów, czy jest rozważana zmiana znaku na banderolach, aby nie było na nim polskiego godła.

Co na to resort finansów?

W imieniu Ministerstwa Finansów odpowiedział wiceminister Leszek Skiba. Przedstawiciel resortu podkreślił, że zgodnie z przepisami ustawy o godle, barwach i hymnie RP, godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy, natomiast wzory znaków akcyzy posiadają fioletową rozetę w kształcie orła. W związku z powyższym wizerunek orła przedstawiony na znakach akcyzy nie wypełnia definicji godła - podkreślił Skiba dodając, że w chwili obecnej nie są prowadzone prace zmierzające do rezygnacji z oznaczenia znakami akcyzy wyrobów winiarskich.