Wrocław. Tygrys zabił opiekuna w zoo. Sąd wydał wyrok

Sędzia podczas rozprawy wyraźnie zwrócił uwagę, że procedury BHP, które obowiązywały w zoo, nie były dość szczegółowe. – W rozpoznawanej sprawie nie wprowadzono szczegółowej instrukcji BHP w zakresie opieki nad zwierzętami niebezpiecznymi, obowiązująca instrukcja jest na tyle ogólna, że trudno jest uznać ją za wystarczającą – uzasadniał wyrok sędzia Piotr Wylegalski. – Przepisy BHP i wszelkiego rodzaju zabezpieczenia powinny być skonstruowane w taki sposób, by eliminować ewentualny błąd ludzki. Takich przepisów, pomimo nazwania instrukcji BHP dotyczącej pawilonu i wybiegów tygrysów szczegółową, nie wprowadzono i nie zainstalowano również zabezpieczeń eliminujących błąd ludzki – dodał.

Do wypadku we wrocławskim zoo doszło we wrześniu 2015 roku. W trakcie rutynowego sprzątania wybiegu i klatki drapieżny kot zaatakował swojego opiekuna. Wiadomo, że sprzątanie powinno odbywać się tylko wtedy, gdy tygrysów na wybiegu nie ma. Tym razem jednak zwierzę, które powinno być zamknięte w klatce odgrodzonej od wybiegu śluzą i kratą, pojawiło się na wybiegu. Nie wiadomo dlaczego.