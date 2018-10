Dziś święto Halloween. Zobacz najlepsze memy!

Tradycja obchodzenia Halloween przywędrowała do Polski ze Stanów Zjednoczonych. To właśnie w USA, a także w Kanadzie oraz Wielkiej Brytanii święto to jest najbardziej hucznie obchodzone. Głównym symbolem święta jest wydrążona i podświetlona od środka dynia z wyszczerbionymi zębami. Inne popularne motywy to duchy, demony, zombie, wampiry, czarownice, trupie czaszki oraz nietoperze.

Dokładna geneza święta nie jest znana. Według części historyków tradycja Halloween może się wywodzić z rzmyskiego święta na cześć bóstwa owoców i nasion (Pomony) albo celtyckiego święta na powitanie zimy. Istnieje również teoria, według której Halloween wywodzi się z obchodzonego w Europie północnej święta z okazji końca jesieni a początku zimy, znanego na terenach irlandzkich jako Samhain.

Do najbardziej popularnych tradycji halloweenowych należą zabawy w cukierek albo psikus (trick or treat) - dzieci chodzą z pojemnikami na cukierki po okolicy i odwiedzają mieszkańców, gdy ktoś nie chce dać cukierka otrzymuje od dzieci w zamian psikusa. Popularne jest również odwiedzanie tzw. strasznych farm czyli zaadaptowanych na ten cel dużych przestrzeni, gdzie tworzone są specjalne scenerie, wyglądające niczym wystrój planu filmów grozy.

