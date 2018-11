Tusk będzie obchodził Święto Niepodległości w Polsce. Gdzie będzie można spotkać szefa RE?

Szef Rady Europejskiej oraz inni politycy i przedstawiciele środowisk naukowych i kulturalnych wezmą udział w Igrzyskach Wolności, które odbędą się w Łodzi w dniach 9-11 listopada. Prezydent miasta Hanna Zdanowska podkreśliła, że „chciała zaproponować alternatywną formę obchodów 100-lecia polskiej niepodległości w czasie, gdy w stolicy trudno o porozumienie, jak to święto ma wyglądać”. – W okresie, gdy będziemy świętować stulecie niepodległości Polski, chcemy rozmawiać w Łodzi o współczesnym patriotyzmie, tożsamości państw, które funkcjonują w UE, o przyszłości Polski i UE, wolności i demokracji. Zaprosiliśmy najwybitniejsze umysły – politologów, filozofów, myślicieli i przede wszystkim przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska – podkreśliła prezydent Łodzi.

Hanna Zdanowska przekazała, że oprócz Donalda Tuska w wydarzeniu wezmą udział m.in. Robert Biedroń, Katarzyna Lubnauer, Janusz Palikot, Michał Boni, Ludwika Wujec, prof. Andrzej Friszke, Barbara Nowacka, Agnieszka Holland, Radosław Sikorski, Leszek Balcerowicz,, prezes Freedom House Michael Abramowitz, prezes Fundacji Batorego Aleksander Smolar oraz wielu profesorów i naukowców.

Tusk pojedzie do Poznania?

Zaproszenie dla Donalda Tuska na wspólne obchody Święta Niepodległości wystosował także prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Wierzę, że dzisiejsza Polska - kraj wolny i demokratyczny - to także pańska zasługa. Dlatego też byłoby wielkim zaszczytem dla mieszkańców i władz stolicy Wielkopolski, gdyby zechciał pan przewodniczący przyjąć zaproszenie do Poznania - miejsca, gdzie 11 listopada stanowi fenomen radosnego, wspólnotowego świętowania - napisał Jaśkowiak. Podobne zaproszenie prezydent Poznania wystosował także do byłych prezydentów: Bronisława Komorowskiego (zapowiedział swoją obecność), Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Wałęsy (nie podjęli jeszcze decyzji w tej sprawie).

