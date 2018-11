Sąd w Koninie poszukuje 128-latka. Ma się stawić na rozprawę w ciągu 3 miesięcy

Na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” pojawiło się ogłoszenie, którego nadawcą jest Sąd Rejonowy w Koninie. Z treści komunikatu wynika, że sprawa dotyczy uznania za zmarłego Adolfa Hermana Laude, syna Adolfa i Henrietty, który urodził się 17/29 maja 1890 i mieszkał w Koninie. Mężczyźnie wyznaczono termin 3 miesięcy, aby zgłosił się do sądu, ponieważ w przeciwnym razie zostanie uznany za zmarłego.

Ogłoszenie wydaje się absurdalne, ponieważ najstarszy obecnie człowiek na świecie ma 115 lat i 299 dni (Japonka Kane Tanaka). Z kolei najdłużej żyjącym człowiekiem, którego metryka została jednoznacznie potwierdzona, była Francuzka Jeanne Calment, która przeżyła 122 lata i 164 dni. Adolf Laude gdyby żył, miałby już 128 lat. Przedstawiciele sądu podkreślają jednak, że publikacja komunikatu została wymuszona przez obowiązujące przepisy. - Ogłoszenie takowe jest obligatoryjne i wnika z ustawy, a tym samym sąd nie może go pominąć - powiedział w rozmowie z portalem Wirtualna Polska Michał Jankowski, prezes Sądu Rejonowego w Koninie. W ocenie sędziego „w pewnej mierze dawanie takich ogłoszeń ma sens, gdyż jest ono kierowane nie tylko bezpośrednio do zaginionego mężczyzny, ale również do wszystkich osób, które mogą coś wiedzieć o jego losach”.