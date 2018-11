Morawiecki: Kontrola wyroków TSUE to codzienność w UE

W październiku prokurator generalny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył wniosek do TK o zbadanie części przepisów unijnego traktatu – artykuł 267 TFUE. Chodzi o przepisy mówiące o tym, że krajowe sądy mogą zadawać pytania prejudycjalne do TSUE. Mateusz Morawiecki powiedział w rozmowie z TVP Info, że kontrola wyroków TSUE to codzienność również w innych krajach członkowskich. – Najlepszym przykładem są Niemcy. Jest cała seria orzeczeń Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, już od lat 70., który stwierdza, że kompetencje unijnego Trybunału Sprawiedliwości są ograniczone tylko do spraw, które wynikają z unijnych traktatów – wyjaśnił.

Premier zaznaczył, że nie ma żadnych wątpliwości, iż polski Trybunał Konstytucyjny może i powinien badać zgodność unijnych traktatów z naszą konstytucją. – To wynika wprost z art. 188 pkt 1 – ten przepis jest jednoznaczny. „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją” – jaśniej chyba nie da się tego w prawie zapisać – zaznaczył.

Pytany o zarzuty opozycji, że rząd pracuje na Polexit, Morawiecki przyznał, że ciężko jest mu zrozumieć tego typu argumenty. – Niemcy od ponad 40 lat spierają się z unijnym Trybunałem o to, jakie są jego kompetencje. W piątek będę się widział z panią kanclerz Merkel i mogę ją o to zapytać, ale nie wydaje mi się, żeby mieli zamiar wychodzić z tego powodu z Unii Europejskiej – tłumaczył. – Pamiętajmy też że w całej Unii mamy dziś kilkadziesiąt wyroków TSUE, które nie są wykonywane przez różne państwa. I nie jest to Polska ani kraje naszego regionu, a Grecja, Włochy, Hiszpania... Polska wykonała wszystkie wyroki. Trzymajmy się faktów, a nie emocjonalnych wypowiedzi, oderwanych od realiów funkcjonowania instytucji unijnych i praktyki działania poszczególnych państw członkowskich – podkreślił szef polskiego rządu.