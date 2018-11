Tragiczny bilans akcji „Znicz”. Policja przekazała nowe informacje

Najnowsze informacje dotyczące akcji „Znicz” przekazał Dawid Marciniak z biura prasowego Komendy Głównej Policji. Na antenie RMF FM o godz. 18:00 podano, że w środę 31 października doszło do 128 wypadków, w których obrażenia odniosło 135 osób, a zginęło 13.

Z kolei w czwartek do godziny 18:00 na polskich drogach doszło do 48 wypadków, w których 6 osób zginęło, a 65 zostało rannych. W sumie tragiczny bilans to jak na razie 19 ofiar śmiertelnych od początku akcji „Znicz”.

Akcja „Znicz” w całej Polsce

Ogólnopolska akcja znicz rozpoczęła się w środę 31 października i potrwa do 4 listopada. Funkcjonariusze przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności na drogach, szczególnie w okolicach cmentarzy. – Policjanci cały czas pracują, zarówno przy cmentarzach, jak i przy skrzyżowaniach, również na trasach. To dla nas sytuacja priorytetowa – powiedziała Aneta Sobieraj z łódzkiej policji.