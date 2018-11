Poseł Kukiz'15 spotkał się z Baszarem al-Asadem. Trafił do syryjskich serwisów informacyjnych

Choć parlamentarny Zespół na rzecz współpracy polsko-syryjskiej działa zaledwie od 24 października, jeden z jego członków - poseł ruchu Kukiz'15 Paweł Skutecki - udał się do Syrii na spotkanie z prezydentem tego kraju Baszarem al-Asadem. Polityk twierdzi, że w Damaszku odbył rozmowy ze wszystkimi, od liderów religijnych, przez posłów frakcji rządowej i opozycji, prezydium parlamentu, do prezydenta Baszara al-Asada.

„Polacy zbierają pieniądze na pomoc dla Syryjczyków, rząd zapowiada budowę stu mieszkań żeby uchodźcy mieli dokąd wracać, firmy z błyskiem w oku czekają na sygnał do odbudowy kraju, ale... nikt - oprócz ministra Papierza - się nie ruszył, żeby zobaczyć jak sytuacja wygląda na miejscu. My pojechaliśmy” - napisał polityk na swoim profilu na Facebooku. „Przyjechaliśmy do Damaszku żeby na własne oczy zobaczyć bezpieczne, normalnie funkcjonujące, tętniące życiem miasto” – dodał.

Wydarzenie zostało szeroko opisane w syryjskich mediach. Rządowa agencja informacyjna SANA przekazała w depeszy, że polska delegacja miała omawiać możliwości biznesowe dla firm znad Wisły związane z odbudową zniszczonej wojną Syrii. Podkreślono również, że Polska przez cały czas utrzymywała stosunki dyplomatyczne z Syrią. Na łamach Al-Masdar News opublikowano słowa prezydenta Asada, który jest oskrażany o zbrodnie przeciw ludzkości m.in. użycie sarinu wobec cywilów. Przywódca miał powiedzieć podczas spotkania z polską delegacją, że największym błędem wielu państw Europy jest odszczepienie od rzeczywistości a dla każdego rządu zrozumienie obecnej sytuacji w Sytii to jeden z najważniejszych kroków, na drodze budowania prawidłowej i realistycznej polityki.

„Warto rozmawiać, osobiście skonfrontować mity z rzeczywistością”

To nie jedyne kontrowersyjne spotkanie z udziałem Pawła Skuteckiego. W połowie marca przedstawiciel ruchu Kukiz'15 zamieścił na Facebooku zdjęcie ze spotkania z przewodniczącym klubu parlamentarnego Hezbollahu Mohammadem Raadem. Sprawa wywołała kontrowersje, ponieważ libańska partia uważana jest przez część krajów, w tym USA i Wielką Brytanię, za organizację terrorystyczną. „Ogromnie pozytywne spotkanie z Mohammadem Raad, liderem ugrupowania Hezbollah. Warto rozmawiać, osobiście skonfrontować mity z rzeczywistością” – napisał Skutecki. „Siedziba Hezbollahu jest słabiej (albo dyskretniej!) chroniona niż pewne biuro na Nowogrodzkiej. Sporo konkretnych deklaracji, dużo dobrej chemii. Na moje ręce cała ekipa otrzymała ostatni (!) medal Hezbollahu” – dodał dumny parlamentarzysta. Skutecki informował też, że spotkał się także z prezydentem Libanu Michelem Aounem. Według ustaleń „Faktu”, w ABW na poważnie zainteresowano się podróżą posła. Według źródeł dziennika, w Agencji zarządzono kontrolę działań polskiego parlamentarzysty.