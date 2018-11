Dwa ogniska odry pod Warszawą. Sześcioosobowa rodzina nie była zaszczepiona

Lekarze zgłosili do stacji sanitarno-epidemiologicznej w Pruszkowie 10 potwierdzonych zachorowań na odrę wśród dzieci jednej ze szkół podstawowych w Pruszkowie i ich rodzin. W tym ognisku znalazła się cała 6-osobowa rodzina. Żadna z chorych osób nie była wcześniej zaszczepiona. TVN Warszawa poinformowało, że kolejny - 11 przypadek zdiagnozowano w Piastowie.

Informacje zostały potwierdzone przez sanepid. Powiat pruszkowski w woj. mazowieckim dołączył właśnie do miejsc, gdzie pojawiło się kolejne ognisko epidemiczne związane z zachorowaniami na odrę. Państwowa Inspekcja Sanitarna w Pruszkowie niezwłocznie podjęła wszelkie działania, mające na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się choroby na szerszą skalę. Niestety, ognisko epidemiczne rozszerza się - przekazała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie. Dwa kolejne przypadki są sprawdzane w Nadarzynie w województwie mazowieckim.

Program sczepień ochronnych

W związku z przypadkami zachorowań na odrę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i próbuje dotrzeć do wszystkich osób, które miały kontakt z chorymi. Ponadto uruchomiono procedury dotyczące pozyskania informacji na temat dzieci, które do tej pory nie były poddane szczepieniom ochronnym i skierowania ich do lekarza w celu bezpłatnego zaszczepienia przeciwko odrze. – Dzięki prowadzonym działaniom w ramach Programu Obowiązkowych Szczepień Ochronnych cała społeczność szkoły podstawowej w Pruszkowie, do której uczęszcza 450 dzieci i pracuje 69 osób dorosłych, nie będzie narażona na zachorowania na odrę – zapewnia Maria Pawlak z PWIS w Warszawie.

