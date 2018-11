Okradziono grób rodzinny Ilony Łepkowskiej. „Jakim człowiekiem trzeba być, by zrobić coś takiego?”

Kilka dni temu opisaliśmy przykrą sytuację, jaka spotkała aktorkę Katarzynę Skrzynecką. „S*******owi złodziejowi, który zbezcześcił i okradł grób mojej Mamy, Babci i Dziadka na warszawskim Cmentarzu Powązki, wyrywając z kamiennego grobowca wszystkie mosiężne litery, życzę, by to złodziejskie trofeum imion i nazwisk moich zmarłych najbliższych przyniosło mu zasłużone pasmo nieszczęść jak klątwa” – napisała Skrzynecka na Instagramie. „Na s**** i wandalizm nie mam przebaczenia i wyrozumiałości” – dodała.

Okazuje się, że to nie jedyna tego typu kradzież na warszawskich Powązkach. Scenarzystka wielu polskich seriali Ilona Łepkowska poinformowała za pośrednictwem Facebooka, że jej rodzinny grób także został zniszczony. „Kilka dni temu mój brat, gdy pojechał na cmentarz Powązkowski sprzątnąć grób naszych rodziców zauważył, że z nazwiska mamy wykonanego z mosiężnych liter ukradziono ich większość” – napisała Łepkowska na swoim profilu na Facebooku. Scenarzystka dodała, że nie był to pierwszy tego typu incydent. „Krzyż zamawialiśmy już 3 czy nawet 4 razy...Widziałam też dziś inne okradzione w ten sposób groby” – przekazała Łepkowska. W dalszej części wpisu scenarzystka wyraziła oburzenie tym, co się stało. „Kradzieże na cmentarzach to coś haniebnego. Brak mi słów. Jakim człowiekiem trzeba być, by zrobić coś takiego?” – zastanawiała się.

