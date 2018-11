Zaginęła 30-letnia Milagros z Krakowa. Policja prosi o pomoc

Zaginiona Milagros Frykowska ma 30 lat. Kobieta na stałe mieszkała w Krakowie i to właśnie tam przebywała przed zaginięciem. Frykowska po raz ostatni była widziana 10 października w rejonie ulicy Halszki. Do chwili obecnej nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z najbliższymi.

Rysopis Milagros Frykowskiej

Zaginiona ma około 165 cm wzrostu i waży około 50 kg. Jest szczupłej budowie ciała. Małopolska policja przekazała, że kobieta ma zielone oczy, ale może nosić też kolorowe soczewki kontaktowe, najprawdopodobniej brązowe. 30-latka ma ciemne włosy, długie do ramion. Do opisu dołączono dwie fotografie 30-latki.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej proszone są o kontakt z VI Komisariatem Policji w Krakowie: Tel. 12-61-52-711, 12-61-52-040, 12-61-52-044. Można też dzwonić pod numer ratunkowy 997.