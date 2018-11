Premier Morawiecki: Przyjmowanie uchodźców musi odbywać się w sposób dobrowolny

Podczas rozmowy z TVP Info Mateusz Morawiecki został zapytany o to, na ile Angela Merkel jako polityk jest ważna dla naszego kraju. Premier stwierdził, że kanclerz „realizuje twardo interesy Niemiec, tak jak rząd PiS twardo obstaje przy interesach Polski” . – Jest jednak wiele obszarów, które nas łączą, chociażby w polityce spójności, gdzie Niemcy rozumieją, jak ważne jest to, żeby rzeczywiście uspójnić rozwój gospodarczy. W końcu sami Niemcy władowali dwa tysiące miliardów euro w dawne NRD, czyli swoje Niemcy Wschodnie. A więc doskonale rozumieją, jak drogi to jest proces, żeby rzeczywiście wyrównać poziom życia – dodał szef rządu.

Relacje polsko-rosyjskie i uchodźcy

Mateusz Morawiecki odnosząc się do relacji polsko-rosyjskich przyznał, że „nie ocenia ich dobrze” . Podkreślił zarazem, że między Polską a Rosją rośnie wymiana handlowa. – Czekamy na bardzo poważne gesty ze strony rosyjskiej. Między innymi dzisiaj chociażby chcemy, żeby w deklaracji polsko-niemieckiej ujęta została sprawa wraku, zwrotu naszego samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. – przyznał premier.

Szef rządu poruszył także kwestię migrantów zaznaczając, że podczas czerwcowego unijnego szczytu w Brukseli zapadły konkretne ustalenia. – To było jednocześnie wielkie polskie zwycięstwo i to jest wielkie zwycięstwo, bo określiliśmy wtedy, że jakiekolwiek przyjmowanie migrantów, uchodźców musi się odbywać w sposób w pełni dobrowolny – a więc zależny od woli suwerennych krajów: Polski, krajów wyszehradzkich – bo to wspólny sukces Polski, Czech, Słowacji i Węgier – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Premier zaznaczył, że przez kilka ostatnich lat zwiększała się migracja zarobkowa z Ukrainy i Białorusi. Dodał jednak, że polski rząd nie przyjmuje „żadnych nielegalnych imigrantów z całego świata, narzucanych nam z Bliskiego Wschodu, z Północnej Afryki” . – Podkreślamy za to, jak ważne jest, żeby pomagać tym uchodźcom tam, na miejscu. I udaje nam się przebijać z tym głosem w Brukseli – podsumował Mateusz Morawiecki.

