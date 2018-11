Zakończyły się polsko-niemieckie konsultacje. Angela Merkel i premier Morawiecki zdradzili szczegóły rozmów

Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe odbywają się naprzemiennie w Polsce i Niemczech. Tegoroczna edycja rozmów między ministrami obu państw miała miejsce w Warszawie. W spotkaniach brali także udział szefowie rządów, którzy podczas konferencji prasowej zdradzili treść konsultacji. Mateusz Morawiecki podkreślił, że rozmowy dotyczyły „wszystkich istotnych spraw związanych z Unią Europejską”. – Zarówno Polska, jak i Niemcy, są świadome wyzwań, przed którymi stoimy – podkreślił premier. Szef rządu przytoczył kwestię Brexitu podkreślając, że w interesie Polski i Niemiec leży podtrzymywanie silnych relacji z Wielką Brytanią. – Po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE powinniśmy wypracować dalszą formułę współpracy – stwierdził Mateusz Morawiecki. Wtórowała mu Angela Merkel, która oceniła, że oba rządy chcą „uporządkowanej procedury” w ramach Brexitu oraz potrzebują „odpowiedniej umowy i podstawy dla przyszłych relacji” . – Polska i Niemcy chcą, by to były dobre relacje – dodała kanclerz Niemiec.

Współpraca między państwami

Mateusz Morawiecki stwierdził, że „współpraca Polski i Niemiec rozwija się znakomicie” . – Polska jest jednym z kluczowym partnerów handlowych dla Niemiec, a Niemcy dla Polski. Kwitnie współpraca inwestycyjna – dodał. Angela Merkel stwierdziła z kolei, ze w Polsce i Niemczech odnotowuje się najniższe bezrobocie w całej Europie, więc rozmowy dotyczyły przede wszystkim kwestii braku siły roboczej. – Rozmawialiśmy o współpracy gospodarczej, o ochronie klimatu oraz o przejściu do odnawialnych źródeł energii – zdradziła kanclerz Niemiec.