Wąsik kpi z Tuska. „Po 4 latach zareagował na wejście ABW do redakcji tygodnika Wprost”

O tym, jak ważne jest zagwarantowanie wolności prasy, szef Rady Europejskiej napisał na Twitterze. Tusk opatrzył swój wpis hasztagiem wzywającym do końca „przestępstw przeciwko dziennikarzom” . Na jego słowa zareagował poseł PiS i zastępca koordynatora ds. służb specjalnych Maciej Wąsik. „Donald Tusk po 4 latach zareagował na wejście ABW do redakcji tygodnika Wprost” – skomentował ironicznie polityk, nawiązując do sytuacji, która miała miejsce w czasach, gdy Tusk był premierem Polski.

ABW w redakcji „Wprost”

Przypomnijmy, że 18 czerwca 2014 roku prokurator Józef Gacek w towarzystwie trzech agentów ABW, dwukrotnie wkroczyli do redakcji tygodnika „Wprost” z żądaniem „dobrowolnego wydania” materiałów związanych z opublikowanymi nagraniami rozmów polityków związanych z PO, w tym byłych i ówczesnych członków rządu Donalda Tuska (m.in. Sławomira Nowaka, Radosława Sikorskiego i Bartłomieja Sienkiewicza), które wywołały tzw. aferę taśmową. Po odmowie wydania komputera redaktora naczelnego, prokurator zarządził przeszukanie pomieszczeń, co jednak zostało zablokowane przez dziennikarzy „Wprost” , a także innych mediów, którzy pojawili się w redakcji.

– To było wydarzenie bez precedensu. Wtargnięcie służb specjalnych do niezależnej redakcji, sparaliżowanie pracy redakcji na cały dzień. Użycie siły fizycznej, bezprawne argumenty – komentował wówczas jeden z dziennikarzy, Cezary Bielakowski. Sam Donald Tusk podczas zwołanej dzień po akcji ABW konferencji prasowej nie potępił jednoznacznie postępowania służb.

